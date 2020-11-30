В декабре жителей и гостей города приглашают прокатиться по городу «Музейном экспрессе-2020», организатором которого выступает музей-заповедник «Старая Сарепта» и Волгоградский областной краеведческий музей.

По данным пресс-службы музея-заповедника «Старая Сарепта», гостей ждет пешеходная экскурсия от Краеведческого музея, во время которой гости смогут узнать множество интересных фактов о жизни старого Царицына, а также взглянуть по-новому на все знакомые здания, сохранившиеся в нашем городе с царицынских времен. Кульминацией станет восхождение на Царицынскую пожарную каланчу, а приятным дополнением станет возможность сделать атмосферные фотографии со смотровой площадки каланчи.

После посещения пожарной каланчи комфортабельный автобус доставит гостей на самый юг города – в музей-заповедник «Старая Сарепта». Путешествие не будет утомительным – ведь во время поездки профессиональный экскурсовод проведет путевую экскурсию.

В музее-заповеднике экскурсанты побывают в прекрасном светлом зале кирхи, смогут погрузиться в атмосферу ожидания Рождества под чарующие звуки сарептского органа, а затем познакомятся с тайнами и легендами Сарепты в загадочных подземельях XVIII в.

Заказ билетов по телефону 67-33-02.

Продолжительность поездки 6 часов.

Возраст: 12+

Стоимость: 1300 руб.