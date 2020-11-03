У волгоградцев ещё есть возможность посетить бесплатную пешеходную экскурсию по центру города, которая будет проходить в рамках проекта «Free-walking tours». Сезон пеших экскурсий уже подходить к завершению. На этой неделе состоится заключительная экскурсия в текущем сезоне, успейте посетить и узнать интересные факты из истории города.

Как сообщают организаторы, экскурсия состоится 5 ноября в 16:00. Гостей проведут по Аллее Героев, улице Мира и улице Гоголя. Для того чтобы принять участие в экскурсии необходимо записаться в Туристско-информационном центре:

— по адресу: г. Волгоград, ул. Гагарина, 12;

— по телефону: 8 (8442) 52- 98- 93.