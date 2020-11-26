Международная акция «Тест по истории Великой Отечественной войны», приуроченная ко Дню Неизвестного солдата, будет проходить 3 декабря. Стать участниками акции могут все желающие.

Как сообщает РИАЦ, тестирование организовано в рамках проекта Молодежного парламента при Государственной Думе РФ «Большая история». Проверить свои знания можно будет на специально-организованных площадках, список которых можно посмотреть по ссылке. Начало тестирования стартует в 11:00 по местному времени с учетом противоэпидемиологических мероприятий.

Также участники могут и в онлайн-режиме ответить на 30 вопросов, которые охватят значимые события военных действий, жизни в тылу и в оккупации, освобождения Европы, на сайте проекта https://big-history.ru: задания будут доступны в течение всего дня по московскому времени. Общее время выполнения заданий – 30 минут. Составлен тест профессорско-преподавательским составом Военного университета Министерства обороны Российской Федерации.