Сезон пешеходных экскурсий по городу подходит к завершению. Финальная бесплатная пешеходная экскурсия в рамках проекта «FREE WALKING TOURS» состоится 19 ноября в 16:00.

По данным Туристско-информационный центра Волгограда, во время экскурсии гости прогуляются по Аллее Героев, улице Мира и улице Гоголя. Стать участником экскурсии могут все желающие, но по предварительной записи.

Записаться можно в Туристско-информационном центре: