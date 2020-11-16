Работники ВгАЗа доказали, что не обязательно на отлично знать технику рисования и теорию художественной экспозиции, чтобы проявить свой талант в изобразительном искусстве.

Завершившийся на предприятии «ШедеврALный флешмоб» продемонстрировал, что металлургам не чуждо высокое искусство. Для участия в конкурсе надо было скопировать композицию любой известной картины, а потом сфотографировать, что получилось.

Победителем конкурса стала машинист крана Анастасия Муштатенко с репликой картины Бориса Кустодиева «Купчиха». Второе и третье место заняли лаборанты химического анализа Дарья Антонова, Ольга Ерошко, и.о. начальника химической лаборатории Анна Дудина, а также заведующая здравпунктом Татьяна Курышева, которые переосмыслили шедевры Василия Перова «Охотники на привале» и Бориса Кустодиева «Купчиха, пьющая чай».

Смотрите шедевры волгоградских металлургов в нашей фотоподборке.