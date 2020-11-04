На улице Кузнецкой напротив дома №26 стартовали работы по обустройству новой ярмарки, площадь которой составит более 230 квадратных метров. На территории будут установлены семь павильонов и около 10 крытых прилавков, в том числе предусмотрены специальные места для дачников и садоводов — всего на ярмарке будет организовано около 30 торговых мест.

По данным РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, на первом этапе специалисты подведут к участку необходимые коммуникации, затем приступят к монтажу павильонов и устройству твердого покрытия. По проекту павильоны будут выполнены из современных композиционных материалов, прилавки — из специально обработанного дерева.

Для обеспечения безопасности граждан вся представленная на ярмарке продукция будет проходить ветеринарно-санитарный контроль. На ярмарке будут реализовывать плодоовощную и хлебобулочную продукцию, а также широкий ассортимент мясных и молочных продуктов, в первую очередь — от местных товаропроизводителей.

Также запланировано проведение благоустройства прилегающей территории и оборудование площадки для сбора отходов.