В Волжском состоялось открытие новой инфекционной больницы. Больница была возведена за пол года. Уже сегодня госпиталь примет первых пациентов.

По данным областной администрации, новая инфекционная больница оборудована всем необходимым, в полном объеме укомплектованная медперсоналом и техникой, кислородом, необходимым количеством медикаментов и средств индивидуальной защиты, она рассчитана на 120 мест. С вводом в эксплуатацию нового инфекционного госпиталя в Волгоградской области сформировано восемь тысяч инфекционных коек.

Напомним, решение о необходимости строительства современного госпиталя глава региона принял в апреле 2020 года. Существующее здание городской инфекционной больницы №2 не позволяло модернизировать пространство в соответствии с требованиями времени. Общая стоимость строительства и оснащения новых корпусов составила 549 миллионов рублей — средства выделены из областного бюджета. К августу была достроена первая очередь, в начале ноября завершились все работы по возведению второй. Клиника, оснащенная специальными боксами системы Мельцера и передовым медицинским оборудованием для диагностики и лечения инфекционных заболеваний, включая компьютерный томограф, стационарный и передвижной рентгены, готова к приему пациентов. На территории есть все необходимое: хозяйственный корпус, кислородная станция, локальные очистительные сооружения, резервный трансформатор, пропускной пункт для дезинфекции транспорта, контейнерная площадка для отходов.

Новая больница будет использоваться не только в период пандемии. 600 тысяч человек — жители Волжского, северной части Волгограда, а также Среднеахтубинского, Палласовского, Николаевского, Быковского, Дубовского, Ленинского районов — с различными нозологиями, требующими изоляции и соблюдения особого противоэпидемического режима, будут получать здесь необходимую помощь. При необходимости количество мест в корпусах можно увеличить до 240.