На днях специалисты выпустили в Волгу порядка 75 тысяч мальков сазана. Пополнение биоресурсов проводится в рамках реализуемых мероприятий по сохранению Волго-Ахтубинской поймы, включенных в региональный проект «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология».

Как сообщают в комитете природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, мальки сазана были выращены в Тепловском рыбопитомнике: молодь уже адаптирована к естественным условиям обитания и готова к жизни в большом водоеме. Специалисты прогнозируют, что уже через два года выпущенные мальки достигнут промысловых размеров, а через три будут готовы к нересту. Напомним, выпуск мальков ценных видов рыб является компенсационным мероприятием, предусмотренным проектом по расчистке и экологической реабилитации ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы. По этой программе в Волгу и Ахтубу планируется до конца года выпустить более 650 тысяч мальков сазана и стерляди. Из них 500 тысяч уже пополнили запасы водных биоресурсов региона.