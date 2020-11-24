На территории Волго-Ахтубинской поймы специалисты завершили подготовительный этап работ по экологической реабилитации ерика Сухой Бурковский. После чего рабочие приступили к основным работам — дноуглубительным. Восстановление проточности русла является важной частью регионального проекта по спасению и оздоровлению взаимосвязанных водных объектов уникального природного парка в рамках нацпроекта «Экология» — ериков Гнилой, Глушак, озера Самсоновское, Вшивое и Нагубное.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, согласно проекту, стартовавшему в 2020 году, планируется очистить от мусора, донных отложений, древесно-кустарниковой растительности участки русел ериков общей протяженностью 18 километров и озер площадью 44 гектара. Биологический этап реабилитации будет включать в себя восстановление водной и околоводной растительности, посадку на очищаемых местах на береговой линии ериков и проток ивы и тополя, биогенное укрепление берегов. В частности, предусмотрена высадка 88 тысяч саженцев и сеянцев деревьев и кустарников, а также гидропосев трав на площади около семи гектаров.

Отметим, что экологическая реабилитация ериков и озер поймы проводится в рамках федерального проекта «Оздоровление Волги» нацпроекта «Экология». В этом году работы по восстановлению ведутся на 31 таком объекте. Всего же в ближайшие пять лет в границах природного парка предстоит расчистить и восстановить 93 водных объекта. Это поможет повысить эффективность мероприятий по дополнительному обводнению Волго-Ахтубинской поймы. Максимальный эффект будет достигнут после реализации масштабного губернаторского проекта по строительству комплекса ГТС.