Аграрии завершили уборку овощных культур. Подсчет собранного урожая ещё продолжается, но по оперативным сводкам уже известно, что в хозяйствах всех категорий собрано порядка миллиона тонн овощей, при этом в коллективном секторе — свыше 700 тысяч тонн, что на уровне прошлого года. Средняя урожайность составила свыше 38 тонн с гектара. С полей были убраны томаты, огурцы, капуста, перец, морковь, свёкла, лук и другие культуры.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, абсолютным лидером по объему произведенной овощной продукции можно признать Городищенский район — это самый крупный производитель в России среди муниципальных образований, здесь выращено порядка 400 тысяч тонн.

Также держат высокую планку в отрасли овощеводства Среднеахтубинский район – произведено 104 тысячи тонн, Светлоярский район — 54,72 тысячи тонн, Ленинский – 48 тысяч тонн.

Местной продукцией в большой мере обеспечен регион и по картофелю. Его уборка завершена в Ленинском, Иловлинском, Городищенском, Светлоярском и Серафимовичском муниципальных районах. Всего с 2345 гектаров получено 63164 тонн — это на 16 тысяч тонн больше, чем в 2019 году при средней урожайности 270 центнеров с гектара.

Превысили прошлогодние показатели и бахчеводы — собрано 75,8 тысячи тонн урожая. Кроме того, закончена уборка плодовых с результатом 43,8 тысячи тонн и ягод — 186 тонн.