Сезон охоты на пушную дичь, который стартовал в регионе 7 ноября, продлится до февраля следующего года. В этот период охотиться можно на зайца-русака, лисицу, норку, лесную и каменную куницу, горностая, ласку, корсака, енотовидную собаку и хоря.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, сезон охоты на зайца-русака продлится до 7 февраля на всех остальных пушных – до 28 февраля. Комитет природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области напоминает, что каждый охотник обязан соблюдать сроки охоты, должен иметь при себе охотничий билет, разрешение на хранение и ношение охотничьего оружия и разрешение на добычу охотничьих ресурсов. Сведения о добытых трофеях необходимо в течение 20 календарных дней после истечения срока действия разрешения на добычу охотничьих ресурсов направить по месту его получения. В случае невыполнения этого требования охотнику может быть назначен штраф.