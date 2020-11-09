Уборка урожая ещё не завершена, а сельхозпроизводители собрали уже около 580 тысяч тонн овощей. Лидером по урожаю является Городищенский район, местные аграрии получили более 330 тысяч тонн продукции. Именно городищенские овощи представят регион на федеральном конкурсе «Вкусы России».

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, Городищенский район является лидером среди всех муниципальных образований России по объему производства овощей. Особенно славится местный лук, доля которого значительно превосходит количество выращенных здесь моркови, свеклы и других культур.

Именно городищенским овощеводам выпала честь представить Волгоградскую область на Первом национальном конкурсе региональных брендов продуктов питания «Вкусы России», организатором которого выступает Минсельхоз РФ. Всего на данный момент в оргкомитет поступило свыше 400 заявок более чем из 70 субъектов страны.

От нашего региона кооператив «Волгоградский агропромышленный союз» презентует замороженные овощи, выращенные в Городищенском районе; а также быковские колбасы; горчичное масло «Сарепта»; светлоярский хлеб; урюпинский мед; рыбу и перепелиное яйцо.

По итогам конкурса лучшие региональные продукты страны войдут в масштабную карту вкусов России, производители получат комплексную поддержку Минсельхоза РФ. 19 ноября стартует «Народное голосование», в рамках которого каждый житель сможет поддержать любимый региональный бренд.