Максимальный размер родительской платы за детский сад установят в регионе на будущий 2021 год. Проект приказа уже направлен на согласование.

По данным РИАЦ, согласно документу в регионе будет установлена для муниципальных образований, расположенных на территории области, максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми государственных муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного сегодня. Сумма будет зависеть от условий присмотра и ухода за детьми.

Максимальный размер родительской платы устанавливается ежегодно, выше него родительская плата в детском саду быть не может.