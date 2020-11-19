РЖД сообщает, что в новогодние и рождественские праздники будут курсировать более 190 дополнительных поездов.

По данным пресс-службы ОАО «РЖД», в целях удовлетворения повышенного спроса на перевозки в новогодние и рождественские каникулы АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД») планирует назначить 191 дополнительный поезд дальнего следования. Они будут курсировать по самым популярным маршрутам с 25 декабря по 10 января.

По линии Приволжского филиала АО «ФПК» назначены четыре дополнительных поезда: №563 Саратов – Москва, №263 Балаково – Москва, №239 Саратов – Москва, № 405 Волгоград – Москва. В общей сложности в период новогодних и рождественских каникул они совершат 23 рейса.

Ожидается, что пиковыми датами выезда пассажиров станут 29 и 30 декабря, наиболее высокий пассажиропоток в обратном направлении придется на 8 и 9 января.

Также возможно и увеличение количества дополнительных поездов либо дополнительных вагонов в уже назначенные составы.

Билеты на дополнительные поезда можно приобрести в железнодорожных кассах, терминалах самообслуживания на вокзалах, на официальном сайте ОАО «РЖД» (https://pass.rzd.ru) и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам».

Подробную информацию о графике поездов и их движении, а также о стоимости проезда можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и с помощью официального мобильного приложения «РЖД Пассажирам».