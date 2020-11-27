Волгоградский музей изобразительных искусств имени Ильи Машкова приглашает волгоградцев прикоснуться к прекрасному и посетить масштабный выставочный проект «Государственный Русский музей. 125 лет», который начал работать 27 ноября. В экспозиции представлены около 100 шедевров, переданных Музею Машкова в 60-е годы ХХ века Русским музеем, некоторые работы будут экспонироваться впервые.

По данным пресс-службы музея, на выставке гости увидят изысканные гравюры XVIII века, среди которых – красивые и эффектные листы альбома Виноградова-Махаева «Проспект вверх по Неве-реке от Адмиралтейства и Академии наук», листы из серии «Собрание видов Санкт-Петербурга и окрестностей» Карла Беггрова, работы Степана Филиппова, Андрея Ухтомского, Степана Галактионова, Ивана Телегина других художников.

Значительная часть экспозиции посвящена идеалам школы критического реализма середины ХIХ века. Это листы из альбома «Вот наши!» Игнатия Щедровского, картины Павла Семечкина, Александра Орловского, Ильи Гинцбурга и Николая Богданова-Бельского. Замечательные русские пейзажисты Иван Шишкин и Николай Дубовской дополняют своим творчеством чудесный период Серебряного века, представленный русскими импрессионистами Константином Коровиным, Паоло Трубецким и Анной Голубкиной.

Кроме того на новой выставке будут представлены выдающиеся произведения советского изобразительного искусства «Допрос коммунистов» Бориса Иогансона, «Расстрел 26 бакинских комиссаров» Исаака Бродского, «Метростроевка» Александра Самохвалова, портреты кисти Петра Кончаловского, Георгия Ряжского, Александра Герасимова, пейзажи Александра Рылова, Бориса Ряузова, Бориса и Василия Яковлевых, а также впервые представленная из запасников картина Татьяны Яблонской «Весна».

Выставка «Государственный Русский музей. 125 лет» будет работать с 27 ноября 2020 года до 14 марта 2021 года в выставочном зале Музея Машкова на ул. Чуйкова, 37. Посещение выставки осуществляется по записи по телефонам: 8(8442)24-16-79, 23-81-76.