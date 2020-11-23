Уже на этой неделе в Волгоградском музее изобразительных искусств состоится открытие новой выставки «Памятники богослужебной культуры старообрядцев» из коллекции ВМИИ и частных собраний. Экспозиция посвящена 400-летию идеолога старообрядчества святого великомученика Аввакума.

По данным комитета культуры Волгоградской области, выставка представляет частицу неисчерпаемого художественного наследия старообрядческой культуры не только по своему объёму, но и по глубине внутреннего содержания, сложности и многогранности идей, составляющих основу созданных староверами произведений.

Материалы экспозиции будут интересны и познавательны как любителям русской истории, культуры и искусства, так и профессионалам, а также станут подлинным, наглядным пособием по изучению искусства русского старообрядчества в курсе «История России» в средних школах и вузах Волгограда.

Выставка «Памятники богослужебной культуры старообрядцев» будет работать с 25 ноября 2020 до 30 июня 2021 по адресу: пр. Ленина, 21. Запись на посещение выставки по телефону 8(8442)38-59-15.