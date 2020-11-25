В Красноармейском районе начались подготовительные работы к строительству новой школы на тысячу мест. Школа будет возведена на месте бывшей школы №117 по улице 2-я Штурманская.

По данным РИАЦ, в ближайшее время на площадку прибудет техника. Основные строительные работы стартуют в новом году. На возведение общеобразовательного учреждения проектом отводится чуть более полутора лет, школа будет введена в эксплуатацию летом 2022 года.

Согласно проекту в общеобразовательном учреждении будут оборудованы 40 классов, многофункциональные спортивные залы (в том числе для занятий лечебной физкультурой), школьный деловой центр, актовый зал на 336 мест, библиотека, лингафонные кабинеты, профильные мастерские и лаборатории, а также современный пищеблок.

Кроме того, пространство образовательного учреждения будет адаптировано для детей с ограниченными возможностями здоровья. Возле школы будет оборудован спортивный городок с несколькими площадками, стадионом, беговыми дорожками.