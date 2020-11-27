Уже в эти выходные в Волгоградском областном краеведческом музее будет проведен единственный концерт королевы русского романса Натэллы Имедавшвили. Гости приглашаются 28 ноября, начало в 15:00.
По данным пресс-службы музея, концерт посвящен 120-летию со дня рождения Бориса Фомина, композитора, автора популярных романсов «Дорогой длинною..». «Огоньки», «Изумруд». «Меня не греет шаль», «Твои глаза зеленые» и др.
Аккомпанемент: концертмейстер «Царицынской оперы» Ирина Беленкова.
Концерт будет исполнен на музейном фортепиано, которому исполнилось 125 лет.
Стоимость билета 300 руб.
Билеты и справки по телефону: 8-961-686-47-70 или 53-64-83.
В зале всего 40 мест. Спешите!