Уже в эти выходные в Волгоградском областном краеведческом музее будет проведен единственный концерт королевы русского романса Натэллы Имедавшвили. Гости приглашаются 28 ноября, начало в 15:00.

По данным пресс-службы музея, концерт посвящен 120-летию со дня рождения Бориса Фомина, композитора, автора популярных романсов «Дорогой длинною..». «Огоньки», «Изумруд». «Меня не греет шаль», «Твои глаза зеленые» и др.

Аккомпанемент: концертмейстер «Царицынской оперы» Ирина Беленкова.

Концерт будет исполнен на музейном фортепиано, которому исполнилось 125 лет.

Стоимость билета 300 руб.

Билеты и справки по телефону: 8-961-686-47-70 или 53-64-83.

В зале всего 40 мест. Спешите!