Подрядная организация завершает работы по устройству фундамента под спортивный зал в строящейся школе на 800 мест по улице Григория Засекина в Кировском районе. На территории общей площадью в 574 квадратных метра специалисты приступили к монтажу металлоконструкций для дальнейшего устройства перекрытий пола. Объект возводится в рамках реализации приоритетного регионального проекта «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда».

По данным городской администрации, параллельно с этими работами ведется и возведение каркаса самого здания будущего образовательного учреждения – сейчас строители завершают кирпичную кладку стен второго и третьего этажей, готовят основание для устройства плит перекрытия. Также специалисты прокладывают инженерные сети, рабочие уже завершили устройство хозяйственно-бытовой канализации и водопровода. В ближайшее время стартуют работы по монтажу системы вентиляции и сетей газоснабжения. На объекте ежедневно задействовано свыше 60 человек и более 10 единиц специальной строительной техники.

Строительство школы стартовало в 1 квартале 2020 года. Школа рассчитана на 33 учебных класса, также в ней разместятся медицинский блок с кабинетами стоматолога и психолога, столовая на 400 посадочных мест, актовый зал на 285 мест с необходимыми к нему помещениями (артистические, костюмерная, комната хранения музыкальных инструментов), библиотека с читальным залом, мастерские, спортзал, зона с раздевалками и душевыми. На прилегающем участке помимо стадиона со специальным резиновым покрытием беговых дорожек и спортгородка для сдачи норм ГТО обустроят места для отдыха детей.

Напомним, с 2014 года Волгоградская область системно решает поставленную Президентом РФ задачу по созданию современных условий для обучения и воспитания детей. За пять лет в регионе реализованы 57 проектов строительства и реконструкции дошкольных учреждений, построены три школы, одна из них на тысячу мест в Волгограде. Уже заключен контракт на возведение школы на 800 мест в Красноармейском районе Волгограда. По приоритетным региональным проектам в рамках нацпроектов «Образование» и «Демография» до 2024 года запланировано строительство 16 детских садов суммарным объемом почти 4 тысячи мест и нескольких современных общеобразовательных школ.