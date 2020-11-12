На территории бывшей свалки в Кировском районе продолжаются работы по рекультивации земель. Специалисты Волгоградского лесничества скосили более семи тонн травы, удобрили почву, посеяли новые фитосанитарные растения и подсадили 1200 молодых деревьев.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, работы по реабилитации территории начались сразу же после зачистки бывшей свалки от отходов в 2018 году. Комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области организовано заключение долгосрочного государственного контракта на выполнение рекультивации и ухода за участком. Госконтракт, по которому подрядчиком выступает ГКУ ВО «Волгоградское лесничество», рассчитан до 2023 года и предусматривает целый комплекс работ, необходимых для реабилитации нарушенных земель.

Первый этап — рекультивация участка — был проведен в 2018 году. Тогда же работники подрядной организации, подготовив почву, высадили фитосанитарные травы и 6 тысяч саженцев кустарников и деревьев. Учитывая, что на этой территории более полувека размещались опасные отходы промпредприятий и бытовой мусор, не все растения прижились. На протяжении 2019-2020 годов сотрудники Волгоградского лесничества проводили уход за почвой и растениями: поливали, бороновали, вносили органические удобрения, сеяли и скашивали фитосанитарные травы, впитавшие негативное воздействие загрязненной почвы. На днях очередные семь тонн растительных отходов будут вывезены на лицензированный полигон. Для оздоровления почвы используются такие травы, как горчица, ежа сборная, гречиха, подсолнечник. Этой осенью взамен погибших деревьев здесь высажены 1200 саженцев акации белой, одной из самых неприхотливых и устойчивых к засухе древесных культур.

Напомним, работы по ликвидации кировской свалки в Волгограде выполнялись в течение 2017-2018 годов в рамках проекта «Чистая страна». Благодаря успешному взаимодействию администрации Волгоградской области с федеральным центром территория более 38 гектаров постепенно возвращается к своему первоначальному состоянию.