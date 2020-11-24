«Концессии водоснабжения» в среду, 25 ноября, проведут работы по подключению нового водопровода к сетям городского водоснабжения.

Для стабильной работы системы водоснабжения новый водопровод диаметром 300 миллиметров проложат по ул. Санаторная в Кировском районе. Работы по подключению водопровода пройдут с 7:00 25 ноября до 6:00 26 ноября. В зону ограничения водоснабжения попадают 10 индивидуальных жилых домов Советского района по ул. Крюкова, 16-26 и несколько социальных объектов.

На время работ по врезке нового водовода будет осуществляться подвоз воды. С графиком движения автоцистерны можно ознакомиться на главной странице сайта ООО «Концессии водоснабжения».

Компания приносит извинения горожанам за временные неудобства и рассчитывает на понимание.