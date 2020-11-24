На улице Ангарской дорожники приступили к работам по расширению проезжей части от трамвайного кольца до автозаправочной станции. На данный момент сотрудники муниципального предприятия «Северное» ведут подготовительные работы. Проект рассчитан на несколько лет и будет проводиться в несколько этапов. За это время количество полос на участке дороги протяженностью 860 метров будет увеличено с двух до четырех. Реконструкция ведется в рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

По данным городской администрации, на первом этапе строителям предстоит произвести целый комплекс мероприятий по выносу сетей электроснабжения, канализации и связи, переустройству газопровода, монтажу сетей ливневой канализации, а также формированию уровня будущей трассы и рекультивации земельного участка. Часть этих задач должна быть реализована уже в 2020 году.

Основные строительные работы будут проведены в несколько этапов в течение следующего года: возведение земляного основания, устройство водоотвода, формирование и укладка дорожного полотна и пешеходных тротуаров, а также сооружение съездов, примыканий и иной инфраструктуры. По итогам реконструкции проезжая часть будет расширена с двух до четырех полос. Площадь нового покрытия составит более 13 тысяч квадратных метров. Также вдоль объекта будет построена новая линия наружного освещения протяженностью более 1600 метров. Для обеспечения безопасности здесь установят новый современный светофорный объект. Реконструкция позволит значительно повысить пропускную способность и уровень безопасности дорожного движения на данном участке.