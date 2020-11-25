Новая торговая площадка будет обустроена на пересечении улиц Кутузовской и им. 51-ой Гвардейской дивизии. Это будет уже сорок четвертая по счету ярмарка в городе. Подрядчик на её обустройству был определен по итогам открытого аукциона.

Как сообщает РИАЦ, на данный момент ведется разработка проектной документации. После чего на площади 370 квадратных метров планируется оборудовать около 30 торговых мест, в том числе льготных – для дачников и садоводов.

На ярмарке в основном будут торговать местные товаропроизводители. В соответствии с действующими требованиями территория торговой площадки будет благоустроена, оборудована твердым покрытием и местами для сбора отходов. Для безопасности граждан вся представленная продукция будет проходить санитарно-ветеринарный контроль.