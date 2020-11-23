Пользоваться быстрым интернетом могут жители более 20 000 домов в пригородных и коттеджных поселках Волгограда, Волжского и области.

«ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ Дом.ru) реализовал первый этап проекта «Загородный интернет». Компания за счет собственных инвестиций построила сеть широкополосного интернета в 17 населенных пунктах региона, в частности на острове «Зелёный» в г. Волжском, в п. Царицын Городищенского района, мкр. Дар Гора в черте Волгограда.

Значимым в этом году стал запуск интернета по технологии GPON на о. «Зеленый». Компания проложила 55 000 метров оптоволокна – магистрального и внутридомового кабеля, предоставив техническую возможность для подключения более 3 000 домохозяйств к интернету на скорости до 200 Мбит/с. Оптический кабель заводится сразу в дом к абоненту. Такая линия не зависит от перепадов или отключения электроэнергии и гарантирует высокие скорости интернета.

Жители частного сектора получили равные онлайн-возможности с жителями крупных городов. Теперь они могут пользоваться самыми современными телеком-сервисами – выходить в интернет, получать госуслуги в электронном виде, учиться и работать дистанционно, вести бизнес в сети, общаться с родными и друзьями в других регионах по видеосвязи, делать покупки онлайн, смотреть цифровое ТВ и видеоконтент на платформе «Дом.ru Movix», воспользоваться системой «Умный дом» с датчиками газа, воды, дыма, движения, открытия окон и дверей, а также видеонаблюдением и индивидуальным видеодомофоном с управлением через приложение в смартфоне.

Дополнительно в Волгоградской области компания реализует федеральный проект по подключению к интернету социально значимых объектов (СЗО). По итогам двух этапов проекта, интернетом в регионе обеспечены 836 объектов. Среди них органы государственной власти и местного самоуправления, школы, ФАПы и пожарные посты. На базе уже построенных сетей у жителей отдаленных поселков и деревень появится возможность подключения современных цифровых сервисов и услуг связи себе домой.

«Интернет – основа современных коммуникаций. «Дом.ru» расширяет зону охвата оптическими сетями и радиодоступом, обеспечивая жителей пригорода всем спектром современных телеком-услуг. В целом по региону в 2021 году мы планируем подключить еще 21 000 домохозяйств», – комментирует Николай Горбанов, директор межрегионального филиала Юг АО «ЭР-Телеком Холдинг» (ТМ «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес»).

Развитие загородной телеком-инфраструктуры – часть массового строительства сетей связи, которое Холдинг ведет по всей стране. В 2021 году компания продолжит реализацию проекта, обеспечив доступ в интернет еще для 550 000 домохозяйств по всей России.