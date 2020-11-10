В Советском районе продолжается строительство нового детского сада в микрорайоне «Родниковая долина». Работы уже подходят к завершению. На объект уже была доставлена автономная газовая котельная, которая обеспечит 245 воспитанникам детского сада комфортные условия. Модули установлены на заранее подготовленный железобетонный фундамент. Следующим этапом станет подключение БМК к сетям газоснабжения и отладка оборудования.

По данным городской администрации, рабочие уже завершили монтаж всех инженерных систем и продолжает отделку внутренних помещений детского сада. Специалисты устанавливают сантехнику, занимаются окраской стен и потолков, монтируют напольное покрытие нескольких видов. Также ведется поставка мебели, оборудования для кухни и медицинских кабинетов. В ближайшее время ожидается монтаж пассажирского лифта и подъемника для кухни.

На территории детского сада рабочие уже уложили выравнивающий слой асфальтобетона на дорожки и пожарные проезды, подготовили основания под монтаж теневых навесов и малых архитектурных фон, занимаются укладкой травмобезопасного покрытия на игровых площадках. Также подготовлено основание для монтажа забора дошкольного учреждения. На объекте стартовали работы по озеленению прилегающей территории. Уже высажено порядка 30 деревьев. Всего на территории детского сада появится более 100 деревьев, 400 кустарников, несколько клумб с цветами и более 6,5 тысяч квадратным метров газона. Надежный уход зеленым насаждениям обеспечит современный поливочный водопровод.

Возведение здания детского сада на 245 мест началось осенью 2019 года. Оно рассчитано на 14 групп, в том числе детей ясельного возраста от 6 месяцев до 1,5 лет. Строительство производится в рамках регионального проекта «Содействие занятости женщин — создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет» нацпроекта «Демография».