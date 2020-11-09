Все те, кто посетил в этом году Волгоградскую область могут дать оценку качеству отдыха. Пройти онлайн-опрос, который проводит «Агентство развития туризма», просят гостей, посетивших Волгоградскую область в течение сезона.

По данным Туристско-информационного центра Волгоградской области, опрос проводится для определения структуры турпотока Волгоградской области, формирования «портрета туриста», определения основных и популярных видов туризма на территории региона, выявления точек роста индустрии гостеприимства.