В связи с работами в подземной части транспортной развязки (через тоннель) напротив ТРЦ «Акварель» в обоих направлениях в ночное время будет ограничено движение транспорта. Ограничения вводятся на период 5 и 6 ноября с 20:00 до 6:00 следующего дня в Советском районе.

Как сообщает РИАЦ со ссылкой на городскую администрацию, это связано с началом работ по обустройству перекрестка на примыкании выезда с нового участка улицы Электролесовской ко Второй продольной магистрали.

На период работ движение автотранспорта будет осуществляться по надземной части развязки.