Волгоградский областной театр кукол готовится ко встрече со зрителями. Уже 5 ноября в рамках сотрудничества с инклюзивным театром «Тёплые артисты» состоится показ новой постановки «Победные». Эта работа подготовлена в рамках проекта «Сказка продолжается», поддержанного Фондом президентских грантов.

По данным комитета культуры, впервые спектакль «Победные» был показан онлайн в рамках акции «Вера. Надежда. Любовь» в июне этого года. Новая постановка и новый проект являются логическим продолжением предыдущего – «Сказка для тех, кто верит в чудо». Он был реализован в 2019 году совместно с артистами Волгоградского областного театра кукол и постановочной командой из Санкт-Петербурга и также поддержан Фондом президентских грантов. Результатом проекта тогда стал уникальный для Волгограда интегрированный спектакль по сказке-притче итальянского писателя Тонино Гуэрры «Лев с седой бородой». Участие в спектакле позволило артистам с особенностями здоровья выйти на новый уровень развития, получить новые знания и опыт.

Для дальнейшего развития театрального мастерства как способа проявить себя и занять достойное место в социуме, продолжения работы на профессиональной сцене «Тёплые артисты» под руководством Юлии Фоторной создали спектакль «Победные». В нём участвуют 16 человек: 8 «особенных» артистов и 8 их родителей. Родители впервые приняли участие в спектакле вместе с ребятами с ограниченными возможностями.