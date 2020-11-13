Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на экскурсионную программу «Соседи Сарепты», которая состоится 14 ноября.

По данным пресс-службы музея, в рамках программы гости познакомятся с национальными традициями и предметам религиозного культа калмыцкого, татарского и русского народов, которые на протяжении более 100 лет имели тесные связи с сарептянами. Экскурсанты смогут увидеть традиционное жилище и национальную одежду соседей Сарепты.

Возраст: 6+.

Стоимость: 150/200 руб.

Телефоны для записи: 67-33-02, 8-927-511-67-49.

Посещение возможно только по предварительной записи!

Количество мест ограничено!