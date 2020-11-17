Музей-заповедник «Старая Сарепта» приглашает на празднование дня рождения Деда Мороза. На мероприятие приглашают самых юных волгоградцев. Для них подготовили детский спектакль «День рождения Деда Мороза».

По данным пресс-службы музея, спектакли будут проходить 21 ноября в 11:00, 13:00 и 15:00. С собой необходимо иметь маски и, конечно, подарок для именинника – поделку, сделанную своими руками.

Возраст: 0+.

Стоимость: 150 р.

Запись обязательна, количество мест ограничено.

Справки и запись по телефонам: 67-33-02, 8-927-511-67-49.