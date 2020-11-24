В ближайшее воскресенье в музее-заповеднике «Старая Сарепта» состоится экскурсионная программа «Сарепта под звуки органа». Во время экскурсии гости перенесутся в маленький уголок Европы.

По данным пресс-службы музея, экскурсантам предстоит посетить самый большой сохранившийся до наших дней архитектурный комплекс, построенный колонистами-гернгутерами. Здесь они прогуляются по Церковной площади XVIII века, спустятся в старинный подвал, посетят «Дом сарептского аптекаря» и выставочные залы в «Торговой лавке Гольдбаха», а также узнают о религии, быте, культуре и традициях сарептян. Для посетителей свои двери откроет старинная сарептская кирха. Гостей ожидает органный концерт, где им предстоит насладиться живой музыкой, ведь сарептский орган — единственный в Нижнем Поволжье с чисто механическим звуком, без электронной подзвучки.

Экскурсионная программа состоится 28 ноября в 11:00. Узнать подробности и подать заявку можно по телефону 67-33-02.