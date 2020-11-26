Мероприятия окружного этапа Всероссийского молодёжного профсоюзного форума ФНПР завершились во всех федеральных округах РФ. Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка повлияла на формат проведения второго этапа, поэтому практически везде он прошел дистанционно.

Программа окружного этапа была посвящена проработке теоретической базы профсоюзной деятельности. Участники изучали идеологию и историю профсоюзов, но при этом не забывали и о настоящем — обсуждали молодежную политику и методы ее реализации, подробно разбирали работу социального партнерства на всех уровнях.

Профсоюзная молодежь слушала лекции про организационную структуру Федерации, узнавала больше о ее членских организациях, погружалась в информационную работу.

Финальный этап «Стратегического резерва 2020» планируется в очном формате с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм в декабре этого года в Сочи. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации мероприятие пройдет дистанционно.

Из 1700 участников по всей России в финал вышло 160. В Волгоградской области –четверо, двое из которых это — менеджер финансовой дирекции ВгАЗа Татьяна Тихонова и лаборант санитарно-промышленной лаборатории предприятия Мария Айрапетян.