В постановление губернатора региона №179 от 15 марта о введении ограничительных мер в связи с распространением коронавируса были внесены некоторые изменения, которые коснулись работы театров, кино, концертных залов и домов культуры.

Согласно изменениям, со 2 ноября начнут работать театры, кино, концертные организации и дома культуры. Также вернуться к работе бани и сауны. Кроме этого, со 2 ноября на парковках и в лифтах предусматривается обязательное соблюдение масочного режима, соблюдение перчаточного режима носит рекомендательный характер. Юридическим лицам и ИП запрещено оказывать услуги общественного питания с 23 до 6 часов.

Также работодатели должны перевести на дистанционный режим работы сотрудников с хроническими заболеваниями (перечень таковых установит региональный комитет здравоохранения). Для граждан в возрасте 65+ продлевается обязательный режим самоизоляции.

Как сообщает РИАЦ, в целом на территории региона сохраняется запрет на работу бань, саун, кинотеатров, кинозалов культурно-досуговых учреждений, в том числе театров, концертных организаций, домов культуры. Однако предоставление подобных услуг разрешается тем учреждениям, которые способны организовать работу с учетом неукоснительного соблюдения всех рекомендаций Роспотребнадзора и готовы их выполнять.

В начале сентября руководители крупных сетей кинотеатров направили обращение в оперштаб, в котором просили разрешить им возобновить работу, пообещав соблюдать все требования Роспотребнадзора. В нем они писали о том, что кинотеатры — одни из самых безопасных общественных мест, где легко соблюдать требуемую Роспотребнадзором социальную дистанцию.