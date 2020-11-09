В регионе продолжается работа по оснащению оборудованием школ искусств. Так, в рамках реализации проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура» свыше ста единиц оборудования и учебных материалов поступили во Фроловскую детскую школу искусств в текущем году. Новые музыкальные инструменты воспитанники ДШИ используют не только во время учебных занятий, но и при подготовке онлайн-концертов.

По данным комитета культуры Воолгоградской области, совместно со своими педагогами ученики Фроловской детской школы искусств подготовили видеофильм-концерт, в котором показали свои выступления и рассказали о новых музыкальных инструментах, оборудовании и учебных материалах, приобретенных школой в рамках нацпроекта «Культура». В этом году Фроловская ДШИ закупила скрипки, рояли, комплекты интерактивного оборудования и учебные пособия, обновила сценическое снаряжение. Оркестр народных инструментов получил ударную установку, баян, домры, гитары, балалайку и учебный ксилофон, а для художественного отделения приобретены 84 мольберта. Модернизация позволит улучшить качество дополнительного образования более чем для 600 юных жителей Фроловского района.

Отметим, в рамках системной работы региона по обновлению существующих и созданию новых культурных площадок и поддержке предложений региона на федеральном уровне в текущем году предусмотрены средства в размере свыше 22 миллионов рублей на переоснащение детских школ искусств: новое оборудование поступило в детскую музыкальную школу №3 Волжского, ДШИ №2 Михайловки, Фроловскую и Палласовскую ДШИ. Всего до 2024 года модернизируют 12 учреждений — по четыре школы искусств в 2020, 2022 и 2024 годах.