Скидки для пассажиров РЖД на индивидуальные поездки в купе до 15% будут действовать до конца апреля. Как сообщают в Федеральной пассажирской компании (АО «ФПК» – дочернее общество ОАО «РЖД») с 11 ноября 2020 года по 28 апреля 2021 года пассажиры могут воспользоваться скидками для совершения индивидуальных поездок в купейных вагонах.

Скидка до 15% в зависимости от даты или дня недели будет предоставляться при единовременном выкупе всех мест в купе. Действие льготного предложения распространяется на все пассажирские поезда, курсирующие по Приволжской железной дороге.

Например, при совершении поездки в новогодний период с 25 декабря 2020 года по 10 января 2021 года к тарифам на проезд будет применяться скидка 5%.

При отправлении с 11 января по 28 апреля с понедельника по четверг будет предоставляться скидка 15%, а с пятницы по воскресенье – 10%.

Получить подробную информацию по условиям проведения акции можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Тарифы и акции». Скидка применяется только к тарифам на проезд и не суммируется с другими скидками/специальными тарифами. Частичный возврат билетов не производится.