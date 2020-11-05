Скидки на билеты в поезда для организованных групп будут действовать до 24 декабря текущего года. Как сообщают в пресс-службе ОАО «РЖД», до конца декабря совершать групповые поездки в купе можно по сниженным тарифам.

Совершить поездку в приятной компании и по выгодной цене отправлением до 24 декабря 2020 года можно будет в купейных вагонах во всех поездах дальнего следования АО «ФПК».

Скидка будет применяться к стоимости билета без учета услуг и платы за постельное белье. Оформить заявку на перевозку групп пассажиров можно в кассах АО «ФПК» или на официальном сайте ОАО «РЖД».

Организованная группа пассажиров (ОГП) – это группа пассажиров, которые следуют в поездах по одному маршруту, оформленная по одной заявке. Во внутригосударственном сообщении в состав группы может входить не менее 10 человек.

С порядком оформления и перечнем документов, необходимых при резервировании мест для ОГП можно ознакомиться на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Правила перевозок»/»Перевозки организованных групп».