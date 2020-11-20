Специалисты завершили ремонтные дорожные работы на мосту через Волжскую ГЭС. Движение автотранспорта восстановлено в полном объеме. Все работы второго этапа выполнены в соответствии с планами.

По данным областной администрации, во время работ, которые проводились в текущем году, было отремонтированы два отрезка протяженностью 572 и 884 метра. Полностью обновлена конструкция моста, включая плиты пролетных строений, устройство новых деформационных швов, укрепление сточного треугольника. На проезжей части уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон, установлено 1456 метров нового оцинкованного барьерного ограждения, 884 метра — перильного и 572 метра щитового ограждения со стороны железной дороги. В подмостовой части выполнены работы по торкретированию низа пролетных строений и их окраска.

Движение по проезжей части отремонтированного участка мостового перехода уже открыто. Завершено устройство поперечного водоотвода, нанесена временная дорожная разметка.

Весной 2021 года стартует третий, заключительный, этап ремонта моста. Оставшийся участок автодорожного комплекса в составе Волжской ГЭС также будет разделен на несколько частей для обеспечения бесперебойного двустороннего движения транспорта. Работы планируется завершить осенью следующего года.