Движение по мостовому переходу через Волжскую ГЭС планируют открыть 20 ноября. Как сообщает администрация Волжского, ремонт двух участков моста, запланированный на этот год, практически завершен. Работы начались в прошлом году, на первом этапе было отремонтировано 3,5 тыс. м2 дорожного полотна.

В 2020 году ремонт выполнялся на двух участках протяженностью 572 и 884 метра. Была полностью обновлена конструкция моста, включая плиты пролетных строений, устройство новых деформационных швов, укрепление сточного треугольника и т.д. На проезжей части уложен щебеночно-мастичный асфальтобетон, установлено 1456 метров нового оцинкованного барьерного ограждения, 884 метра – перильного и 572 метра щитового ограждения со стороны железной дороги.

В подмостовой части завершаются работы по торкретированию низа пролетных строений – сейчас подрядчик заканчивает окраску.

Движение по проезжей части отремонтированного участка мостового перехода у железнодорожных путей уже открыто. На втором участке сейчас проводят установку лотков поперечного водоотвода. По завершению данного вида работ и при благоприятных погодных условиях останется нанести временную дорожную разметку. Планируется, что к 20 ноября движение автотранспорта по мостовому переходу Волжской ГЭС будет открыто в полном объеме. А весной следующего года стартует третий, заключительный этап ремонта моста.