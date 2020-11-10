В Кировском районе продолжаются работы по возведению новой школы на 800 мест. Здание готово уже на 60%. На данный момент строители ведут кладку стен третьего этажа школы. Современное учреждение планируют сдать в эксплуатацию в мае 2021 года.

По данным комитета строительства Волгоградской области, ежедневно на объекте работают больше 60 специалистов и свыше десяти единиц техники. Подрядчик уже завершил кладку второго этажа, смонтировал перекрытия и возводит стены третьего — последнего – этажа здания. Выполнены работы по устройству хозяйственно-бытовой канализации и водопровода, продолжается монтаж внутренних и наружных инженерных сетей. Обустроен фундамент спортзала, который возведут из металлоконструкций. На месте бывшего оврага подготовлена площадка для современного стадиона с футбольной, баскетбольной, волейбольной и легкоатлетической зонами.

Напомним, согласно проекту, в новой школе разместятся 33 учебных класса, медблок с кабинетами стоматолога и психолога, библиотека с читальным залом, мастерские, спортзал с раздевалками и душевыми, столовая на 400 посадочных мест и актовый зал на 285 мест с артистической гримерной, костюмерной и комнатой хранения музыкальных инструментов. В здании также предусмотрена группа кратковременного пребывания на 23 места. На прилегающей территории, помимо стадиона с рулонным резиновым покрытием, беговых дорожек и спортгородка для сдачи норм ГТО, обустроят места для отдыха детей.