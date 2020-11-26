Не все природные парки готовы встречать туристов зимой и поэтому некоторые из них уже провели работы по консервации объектов отведенных для отдыха туристов. Те, что открыты для посещения туристов круглый год тоже готовятся к зиме, но по другому.

По данным комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, так в природном парке «Донской» самыми посещаемыми для туристов всегда были зелёные стоянки «Трёхостровская» и «Ермак» на левом берегу Дона. С наступлением холодов сотрудники природного парка провели здесь работы по консервации. Беседки и столы перевезены на специально отведённый участок, чтобы сберечь от возможного разрушения весенним ледоходом или паводком и подготовить к новому туристическому сезону. Надо сказать, что аналогичная работа проведена в рекреациях природного парка «Усть-Медведицкий» и на Бакалде в междуречье, где гостей будут ждать с наступлением тепла в следующем году.

А вот в природных парках «Щербаковский»,»Цимлянские пески» и «Эльтонский» туристические объекты открыты для посещения круглый год, как и на ерике Верблюд в ближайшей к Волгограду Волго-Ахтубинской пойме.