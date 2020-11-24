МЧС России запустило мобильное приложение, которое поможет каждому сориентироваться при возникновении ЧС. В приложение собраны инструкции о том, как действовать в различных чрезвычайных ситуациях.

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Волгоградской области, благодаря этому приложению, вы сможете быстро сориентироваться в случае возникновения ЧС как дома, так и на даче, в путешествии, в лесу и т.д. Для быстрого поиска, в последней версии программы, вся информация разбита на несколько разделов.

Так, в разделе «Что делать?» пользователю доступен порядок действий и правила поведения в экстренной ситуации с голосовым помощником. Раздел «МЧС рекомендует» — это хранилище знаний о безопасности, рассказывающий о причинах возникновения ЧС и их предупреждении. Во вкладке «Первая помощь» содержатся сведения о действиях при оказании первой помощи пострадавшему до прибытия медиков. Благодаря этому разделу, пользователи узнают, как оказать доврачебную помощь при кровотечении, переохлаждении, отравлении, обморожении или черепно-мозговой травме. Вкладка «Карта рисков» — это ежедневный оперативный прогноз о возможных угрозах природного характера. А вот разделы «Проверь свою готовность» и «Проверь свои знания» носят интерактивный характер. Они содержат различные тесты, которые помогут проверить личную готовность к возможным ЧС.

Специалисты Информационно-аналитического центра МЧС России, разработавшие мобильное приложение, считают, что оно будет полезно и в быту, и на отдыхе.

Ведь, с его помощью, можно не только мгновенно найти информацию о действиях при чрезвычайной ситуации, но и сориентироваться на местности, определить и поделиться своей геолокацией, а в случае необходимости даже вызвать службу спасения. В планах у специалистов также создать новостную ленту и раздел по регистрации туристских групп.

Мобильному приложению МЧС России посвящен новый #МЧСВЛОГ. Ведущие вместе с добровольцами провели реальный эксперимент и протестировали работу приложения. Что из этого вышло – смотрите в новом выпуске программы #МЧС101.