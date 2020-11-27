В центре города уже ведут монтаж первой новогодней ели, её возводят прямо напротив центральной лестнице на нижней террасе набережной. До Нового года в центральной части города установят ещё несколько новогодних красавиц, где будет главная ёлка пока не сообщается.

Общая высота ели, которую возводят на набережной, составляет 22 метра, а её конструкция состоит из 1600 веток. После того как все ветки будут установлены, конструкцию украсят полторы тысячи елочных шаров различного диаметра, а также разноцветные бусы и светодиодные гирлянды, в том числе 3D- гирлянда. А верхушку будет украшать звезда.