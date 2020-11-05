В регионе вернули в оборот 74,2 тысячи гектаров неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения. Это в два раза больше от запланированного объема.

По данным комитета сельского хозяйства Волгоградской области, лидерами среди муниципальных районов по возращению сельхозугодий в обработку стали Палласовский район с показателем 35,3 тысячи гектаров, Котовский район — здесь введено 8,9 тысячи гектаров, а также Ольховский район — 5,3 тысячи гектаров.

Добавим, на сегодняшний день в регионе насчитывается почти пять миллионов гектаров используемых сельхозугодий, включая земли для выращивания овощей, бахчи, пастбища. В ходе осенней кампании под урожай будущего года озимыми зерновыми культурами в регионе уже засеяно 1,615 тысячи гектаров.