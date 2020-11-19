Волгоградский планетарий уже ведет подготовку к Новому году. И уже сейчас готов представить премьеру новогодней программы, которая состоится 21 ноября. В этот день пройдет показ музыкально-познавательная программа «Жаркое пламя холодного сердца». В эффектном представлении с использованием полнокупольных проекций принимают участие солисты «Волгоградконцерта» и «Комбо-джаз-бенд» Анатолия Воронова.

На создание этой музыкально-познавательной программы организаторов вдохновила сказка Г.Х. Андерсена «Снежная королева»: холодная, коварная волшебница хочет погрузить всю Землю в объятия вечной зимы, но бесстрашная Герда отправляется в космическое путешествие, чтобы найти своего брата и спасти планету от леденящего заклятия. Её ждут множество приключений: преодолевая галактические туманности, она познакомится с космическими жителями, встретится с мистическими троллями.

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Зрители смогут узнать о просторах вселенной, увидеть новые технические возможности планетария (полнокупольный режим с эффектом полного погружения в видеопространство), услышать живую музыку в исполнении Combo-jazz-band Анатолия Воронова (детские мелодии в специальной аранжировке Александр Головина). Также в программе принимают участие солисты «Волгоградконцерта» Александра Соловьева, Юлия Большакова, Даниил Зарипов и юные исполнители Денис Демкин и Дарья Холодова.

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Показы состоятся 21-22 ноября, 19-20 и 26-27 декабря, начало в 10:00 и 14:00. Справки по телефону 8(8442)24-18-80.