Волгоградцев приглашают на новую научно-познавательную лекцию «Солнце — наша звезда», которая будет проходить в Волгоградском планетарии.

По данным пресс-службы планетария, в программе рассказывается о том, как развивалось представление людей о нашем главном светиле, что такое Солнце на самом деле. Зрители узнают, из чего Солнце состоит, почему Солнце светит, почему на Солнце наблюдаются пятна и факелы, что такое протуберанцы, солнечные вспышки и многое другое. Узнают также о влиянии Солнца на Землю, об исследовании Солнца с помощью космических аппаратов.

Показы в Звездном зале состоятся:

25 ноября в 10:00

27 ноября в 10:00

Количество билетов на сеанс ограничено! Посещение Звездного дома возможно только в маске и перчатках! Размещение в Звездном зале возможно с учетом социального дистанцирования.

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По всем вопросам: 24-18-80; 24-18-72