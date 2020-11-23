Новая познавательная программа Волгоградского планетария «Дети планеты и Карандаш» рассчитана на детей школьного возраста. Программа будет проходить в виде лекции, из которой юные посетители узнают много полезного и увлекательного.

По данным пресс-службы планетария, лекцию будет проводить лектор Т.И. Матюшкова. Из данной программы ребята узнают, что у Солнца есть семья, познакомятся с основными планетами Солнечной системы и узнают особенности планет земной группы и планет-гигантов.

Также лектор ответит и на такие вопросы как:

Почему на Земле происходит смена времен года?

Почему днем светло, а ночью темно?

Из чего состоят кольца Сатурна?

Почему в древности люди принимали планету Венеру за звезду?

На какой планете дуют самые сильные ветра?

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Посещение Звездного дома возможно только в маске и перчатках! Размещение в Звездном зале возможно с учетом социального дистанцирования.

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По всем вопросам: 24-18-80; 24-18-72