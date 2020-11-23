Новая познавательная программа Волгоградского планетария «Дети планеты и Карандаш» рассчитана на детей школьного возраста. Программа будет проходить в виде лекции, из которой юные посетители узнают много полезного и увлекательного.
По данным пресс-службы планетария, лекцию будет проводить лектор Т.И. Матюшкова. Из данной программы ребята узнают, что у Солнца есть семья, познакомятся с основными планетами Солнечной системы и узнают особенности планет земной группы и планет-гигантов.
Также лектор ответит и на такие вопросы как:
- Почему на Земле происходит смена времен года?
- Почему днем светло, а ночью темно?
- Из чего состоят кольца Сатурна?
- Почему в древности люди принимали планету Венеру за звезду?
- На какой планете дуют самые сильные ветра?
⠀
Посещение Звездного дома возможно только в маске и перчатках! Размещение в Звездном зале возможно с учетом социального дистанцирования.
⠀
По всем вопросам: 24-18-80; 24-18-72