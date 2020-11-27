В эти выходные волгоградский планетарий проведет марафон полнокупольного кино — формат, где с помощью цифровых проекторов изображение транслируется на купол с обзором 360 градусов.

28 ноября в 10:00, в рамках одного сеанса зрители впервые смогут увидеть не один, а сразу два полнокупольных фильма.

«Энергия вселенной» покажет достижения современной астрономии, расскажет о результатах наблюдений современных наземных и космических обсерваторий, базовых принципах электромагнитного излучения и природе явлений, связанных с космическим излучением.

Далее перенеситесь в начало времен и ощутите рождение Солнца. Узнайте, как оно появилось, чтобы поддерживать жизнь, как оно угрожает жизни, как мы его знаем, и как его энергия однажды исчезнет.

В 12:00 благодаря познавательной программе «Путешествие к динозаврам» наши маленькие и любознательные гости смогут узнать какими были динозавры? Как жили и почему их сейчас нет?

В 14:00 полнокупольный фильм «Разноцветная Вселенная» подарит зрителям возможность присоединиться к наблюдениям невидимого и убедиться в невероятной красоте Вселенной. Путешествие вдоль электромагнитного спектра, поможет своими глазами увидеть мир, заполненный невидимым излучением. Зрители побывают внутри туманности, откроют множество новых звезд и встретятся с самыми мощными объектами во всем Космосе.

400 лет назад обычная подзорная труба явила нашему взгляду и воображению бесконечную и полную загадок Вселенную. Мы приглашаем посмотреть фильм «Два стёклышка: удивительный телескоп», в котором раскрывается потенциал телескопов, как мощнейшего в мире оборудования, заглядывающего в далекое прошлое и открывающее будущее.

В 16:00 состоится показ научно-познавательной программы «Что видно в телескоп». Издавна людей завораживают картины звёздного неба. Звёзды всегда казались далёкими, загадочными. Когда в 1609 году был изобретён телескоп, для жителей Земли приоткрылся таинственный занавес звёздного неба. Были сделаны удивительные открытия.

В 18:00 на специальном дополнительном сеансе мы предлагаем нашим гостям «Поймать комету» и познакомиться с исследованиями космических кораблей. Проследить открытия космических объектов и понаблюдать за самыми яркими кометами.

29 ноября, в 10:00 полнокупольный фильм «Разноцветная Вселенная» подарит зрителям возможность присоединиться к наблюдениям невидимого и убедиться в невероятной красоте Вселенной. Путешествие вдоль электромагнитного спектра, поможет своими глазами увидеть мир, заполненный невидимым излучением. Зрители побывают внутри туманности, откроют множество новых звезд и встретятся с самыми мощными объектами во всем Космосе.

400 лет назад обычная подзорная труба явила нашему взгляду и воображению бесконечную и полную загадок Вселенную. Мы приглашаем посмотреть фильм «Два стёклышка: удивительный телескоп», в котором раскрывается потенциал телескопов, как мощнейшего в мире оборудования, заглядывающего в далекое прошлое и открывающее будущее.

В 12:00 научно-познавательная программа «Загадочная наука» продемонстрирует сравнение звездных карт в древности и в наши дни. Зрители прогуляются по звездному небу и научатся находить основные созвездия северного полушария. Также познакомятся с главным инструментом астронома — телескопом и узнают, что можно наблюдать в него днем и ночью.

В 14:00 марафон полнокупольного кино откроет фильм «Солнце – звезда нашей жизни». В программе представлены интересные факты и загадочные явления, связанные с нашим светилом: солнечное затмения и солнечные пятна, полярное сияние и магнитные бури.

Шоу раскроет все секреты Солнца и позволит всем желающим очутиться на его поверхности в формате полного погружения.

Проследите за путешествием света, рожденного отдаленной звездой. Его луч преодолевает необозримое пространство космоса, чтобы мы смогли увидеть его своими глазами. Вы узнаете об удивительных космических процессах: от астрофизики до биологии глаза и работы человеческого мозга в полнокупольной программе «Зрение»

В 16:00 научно-познавательная программа «Космос рядом с нами» подробно расскажет о становлении науки о небе — астрономии, и познакомит с

планетами Солнечной системы. Получая захватывающие впечатления, зритель погрузится в атмосферу звездного неба и космоса.

Стоимость билетов:

— детский билет 200 рублей

— взрослый билет 300 рублей

По всем вопросам просьба обращаться по телефону 24-18-72 и 24-18-80