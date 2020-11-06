Волгоградцев приглашают принять участие в Эко-диктанте. Участником может стать любой желающий, для этого необходимо пройти регистрацию на специальном сайте экодиктант.рус .

По информации комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области, Всероссийский экологический диктант в онлайн-формате на интернет-портале экодиктант.рус состоится одновременно в 85 регионах России 15 – 16 ноября 2020 года. Дата выбрана не случайно – 15 ноября во всем мире отмечается День вторичной переработки отходов. Цель мероприятия — повышение уровня экологической грамотности и формирование экологической культуры населения России, а также развитие эковолонтёрства.

Участниками Экодиктанта могут стать жители Волгоградской области в возрасте от 12 лет и старше, без ограничений по уровню образования и социальной принадлежности. Для этого необходимо просто заполнить заявку в онлайн-режиме на сайте Всероссийского экологического диктанта экодиктант.рус.

Доступ к написанию Экодиктанта открывается в день проведения, 15 ноября 2020 года на сайте экодиктант.рус. После оценки и подсчёта баллов каждый участник получает на указанный им при регистрации адрес электронной почты сертификат участника или победителя. Получившему от 1 до 15 баллов (включительно) направляется сертификат участника, от 16 до 25 баллов – сертификат победителя.