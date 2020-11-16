Начиная с 16 ноября в Волгоградской области вводятся новые ограничения, направленные на предотвращение распространения на территории региона коронавирусной инфекции. Соответствующие изменения в губернаторское постановление были внесены исполняющим обязанности главы региона Евгением Харичкиным.

Согласно постановлению, несовершеннолетним гражданам запрещается посещение торговых и торгово-развлекательных центров без родителей. Родителям (иным законным представителям) несовершеннолетних лиц (не достигших возраста 18 лет) не допускать нахождения таких лиц в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них) торговых, торгово-развлекательных центров (комплексов) без сопровождения родителей (иных законных представителей).

Также до 29 ноября продлен режим самоизоляции для лиц старше 65 лет.

Кроме того, изменились требования к ношению защитных гигиенических масок и респираторов в общественных местах и транспорте. Теперь специально оговаривается, что они должны плотно прикрывать рот и нос не оставляя зазоров. В противном случае, нарушитель будет высажен из общественного транспорта.