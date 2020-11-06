Волгоградцы могут приобрести свежие фермерские продукты на новой ярмарке Дзержинского района, которая открылась на пересечении улиц Ангарской и Полины Осипенко. Тут покупателям предлагают разнообразный выбор продовольственных товаров, прежде всего — от местных товаропроизводителей и фермеров.

Как сообщает РИАЦ, на площадке в 300 квадратных метров обустроены крытые торговые ряды, еще около 20 лотков будут установлены в весенне-осенний период. В соответствии с предъявляемыми к ярмаркам требованиями организатор обустроил твердое покрытие, провел благоустройство территории, оборудовал санузлы для посетителей и места для сбора отходов. Уже сейчас на ярмарке можно приобрести свежие фермерские продукты от местных производителей.

Тут посетителям предлагают мясо кроликов, уток, кур и перепелов, а животноводы из Дубовского и Кумылженского районов — свежую говядину. Есть в продаже и домашние сыры, каймак, сметана и молоко из Дубовского района. Скоро в продаже появятся свинина и сало. Ассортимент также пополнят несколько десятков наименований дрожжевого и без дрожжевого хлеба, в том числе хлеб, приготавливаемый с добавлением томатного сока, хлебобулочных и кондитерских изделий: пирожные, печенье, сочники, вафли в шоколаде, гата, пахлава и др. Несколько видов хлеба будут выпекаться по старинным монастырским рецептам.

Моченые арбузы, яблоки, маринованные грибы, несколько разновидностей перца, соленых огурцов и помидоров, салаты и квашеная капуста — на ярмарке представлены порядка трех десятков видов бочковых солений, изготавливаемых по старинным рецептам на семейном предприятии в Волгограде. Главной особенностью таких солений является то, что при их изготовлении не применяются консерванты и искусственные усилители вкуса. Вся представленная на официальной торговой площадке продукция проходит строгий контроль и безопасна для потребителей.